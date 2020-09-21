Wilfried Kanga ilk maçında sınıfta kaldı!

Hes Kablo Kayserispor’un Angers takımından transfer ettiği Wilfried Kanga ilk maçına çıktı.
Hes Kablo Kayserispor ligin 2.haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor 2-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı takımın yeni transferi Fildişi asıllı Fransız forveti Wilfried Kanga ilk kez forma giydi.
Güçlü fiziği ile dikkat çeken ve ilk maçında 90 dakika sahada kalan Kanga, son vuruşlarda etkisiz kalması neticesinde beğenilmedi. Sarı kırmızılı taraftarlar, Kanga’nın performansını beğenmedi.
İlk maçında beğenilmeyen Kanga’nın ilerleyen haftalarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.