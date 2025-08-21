İSTANBUL 31°C / 18°C
Wilfried Singo, Galatasaray'ın teklifini reddetti

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo için teklifte bulundu. Ancak oyuncu sarı kırmızılı ekibin teklifini geri çevirdi.

21 Ağustos 2025 Perşembe 10:43
Wilfried Singo, Galatasaray'ın teklifini reddetti
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Wilfried Singo için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Lequipe'in haberine göre; Monaco'nun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Fildişili sağ bek, Galatasaray'ın yaptığı teklifi geri çevirdi.

Monaco yönetimi, 23 yaşındaki oyuncu için 40 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Singo'nun, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

