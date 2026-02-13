İSTANBUL 16°C / 11°C
  • Wilfried Singo: Juventus'a iyi hazırlanacağız
Spor

Wilfried Singo: Juventus'a iyi hazırlanacağız

Wilfried Singo, Eyüpspor galibiyeti sonrası fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söyledi. Fildişi Sahilli oyuncu, Juventus maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

13 Şubat 2026 Cuma 23:16
Wilfried Singo: Juventus'a iyi hazırlanacağız
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

Fiziksel olarak çok iyi hissettiğini söyleyen Singo, "Çok iyi hissediyorum, özellikle fiziksel açıdan. Takıma uyum sağlıyorum, oyuna adapte oluyorum. Güzel bir galibiyet aldık ve her şey iyi gidiyor. İyi hazırlandım, sakatlık sürecimde yanımda olan ve beni destekleyen muhteşem bir ekip vardı. Juventus'a iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

  • Wilfried Singo
  • Eyüpspor
  • Juventus maçı hazırlığı

