İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wilfried Singo: Taraftarın desteği inanılmazdı
Wilfried Singo, Başakşehir galibiyetinin ardından iyi bir maç oynadıklarını ancak geliştirmeleri gereken yönler olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Wilfried Singo, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN TARAFLAR VAR"

Mücadeleyi değerlendiren Singo, "İyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Hala geliştirmemiz gereken taraflar var ama iyi bir maç çıkardık. Maç maç bakıp ona göre devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"TARAFTARIN DESTEĞİ İNANILMAZDI"

İlk golüyle ilgili konuşan Fildişi Sahilli futbolcu, "Taraftarın desteği inanılmazdı. Çok mutlu oldum golden ve taraftarın beni desteklemesinden dolayı, sadece bugün değil taraftarımız bana hep destek verdi." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN MEVKİ FARK ETMİYOR"

Açıklamalarına devam eden Singo, "Daha önce de söyledim. Benim için mevki fark etmiyor. Hocamız nerede görev verirse takıma yardımcı olmak isterim." sözlerini sarf etti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.