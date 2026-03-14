Wilfried Singo: Taraftarın desteği inanılmazdı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Wilfried Singo, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN TARAFLAR VAR"

Mücadeleyi değerlendiren Singo, "İyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Hala geliştirmemiz gereken taraflar var ama iyi bir maç çıkardık. Maç maç bakıp ona göre devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"TARAFTARIN DESTEĞİ İNANILMAZDI"

İlk golüyle ilgili konuşan Fildişi Sahilli futbolcu, "Taraftarın desteği inanılmazdı. Çok mutlu oldum golden ve taraftarın beni desteklemesinden dolayı, sadece bugün değil taraftarımız bana hep destek verdi." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN MEVKİ FARK ETMİYOR"

Açıklamalarına devam eden Singo, "Daha önce de söyledim. Benim için mevki fark etmiyor. Hocamız nerede görev verirse takıma yardımcı olmak isterim." sözlerini sarf etti.