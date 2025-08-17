Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın stoper ve sağ bek tandemine yapılacak takviye konusunda geri sayıma geçtiği iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların, uzun süredir transfer etmek istediği Wilfried Singo için Monaco ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Africafoot'un haberine göre; Galatasaray'ın Wilfried Singo transferi için Monaco ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

24 yaşındaki stoperin, Galatasaray'a transferi için salı günü İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Galatasaray'ın Wilfried Singo'yu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, Monaco'ya 5 milyon euroluk kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.