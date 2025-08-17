İSTANBUL 29°C / 22°C
17 Ağustos 2025 Pazar
  • Wilfried Singo transferini duyurdular! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Spor

Wilfried Singo transferini duyurdular! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir görüştüğü Wilfried Singo ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Haber Merkezi17 Ağustos 2025 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Wilfried Singo transferini duyurdular! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın stoper ve sağ bek tandemine yapılacak takviye konusunda geri sayıma geçtiği iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların, uzun süredir transfer etmek istediği Wilfried Singo için Monaco ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Africafoot'un haberine göre; Galatasaray'ın Wilfried Singo transferi için Monaco ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

24 yaşındaki stoperin, Galatasaray'a transferi için salı günü İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Galatasaray'ın Wilfried Singo'yu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, Monaco'ya 5 milyon euroluk kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.

