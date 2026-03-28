  • Wilfried Singo'nun gol attığı maçta Fildişi Sahili, Güney Kore'yi devirdi
Wilfried Singo'nun gol attığı maçta Fildişi Sahili, Güney Kore'yi devirdi

Hazırlık maçında Fildişi Sahili, Güney Kore'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti. Güney Kore'de Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh 58 dakika süre alırken, Fildişi Sahili'nde ise Emmanuel Agbadou karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Galatasaray'ın oyuncusu Wilfried Singo 79. dakikada oyuna dahil oldu ve 90+3. dakikada attığı golle skoru belirledi.

28 Mart 2026 Cumartesi 19:29
Milli takımlar hazırlık maçında Güney Kore ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

MK Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fildişi Sahili, 4-0'lık skorla kazandı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri; 35. dakikada Evann Guessand, 45+1'de Simon Adingra, 62. dakikada Martial Godo ve 90+3'te Wilfried Singo kaydetti.

BEŞİKTAŞLILAR SAHADAYDI

Güney Kore'de Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 58. dakikada oyundan alındı.

Fildişi Sahili'nde ise siyah-beyazlıların bir diğer oyuncusu Emmanuel Agbadou karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

GALATASARAYLI SINGO SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Galatasaray'ın oyuncusu Wilfried Singo, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 79. dakikada oyuna dahil olan başarılı futbolcu, 90+3. dakikada attığı golle skoru belirledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

