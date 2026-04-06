Wilfried Singo'nun talipleri artıyor! İtalyan devi devrede

Galatasaray'ın oyuncusu Wilfried Singo için Avrupa kulüpleri devrede. İtalyan devi Napoli'nin yaz transfer döneminde oyuncu için resmi adım atabileceği ifade ediliyor.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 23:10 - Güncelleme:
Şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı Wilfried Singo için Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı.

NAPOLİ İLGİLENİYOR

Il Mattino'da yer alan habere göre İtalya Serie A devlerinden Napoli, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Singo ile ilgileniyor.

AVRUPA'DA TALİBİ ÇOK

Haberin detaylarında İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız için yaz transfer döneminde harekete geçebileceği ancak gösterdiği performansla Avrupa'da taliplerinin oldukça fazla olduğu belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan Wilfried Singo bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

