Galatasaray ve İtalyan ekibi Napoli arasında sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi.

Galatasaray ve Napoli, son dönemde Victor Osimhen ve Noa Lang'ın transferleriyle birlikte yakın ilişkiler kurdu.

NAPOLI, SINGO'YU İSTİYOR

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, Napoli, Galatasaray'dan savunma oyuncusu Wilfried Singo ile ilgileniyor. Napoli'nin, Torino döneminden bu yana Singo'yu takip ettiği belirtildi.

NOA LANG TAKİBİ

Galatasaray da Napoli'den geçen sezon devre arasında kiraladığı ve satın alma opsiyonunu kullanmadığı Noa Lang'ın durumunu takip ediyor.

Il Mattino'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray, Singo'yu satmak istiyor ancak 30 milyon euro'nun üzerinin yüksek bir rakam karşılığında bırakacaklar. Galatasaray ayrıca, Giovanni Manna'nın[Napoli Sportif Direktörü]elinde bulunan birkaç oyuncuya ilgi duyuyor, özellikle de büyük bir izlenim bırakan Noa Lang'a. Bu bir opsiyon olabilir."

OYUNCU PERFORMANSLARI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.