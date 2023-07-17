Wilfried Zaha bombası! İşte Fenerbahçe'den kazanacağı ücret

İngiltere'ye giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Crystal Palace'tan ayrılan Wilfried Zaha ile bir araya geldi. Ali Koç ve Wilfried Zaha, Londra'da bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu ile Ali Koç arasında geçen transfer görüşmesinde oyuncuya sözleşme önerildi. Ali Koç- Wilfried Zaha buluşmasının detayları da ortaya çıktı

WILFRIED ZAHA'YA 3 YILLIK SÖZLEŞME

Ali Koç, Wilfried Zaha'ya 3 yıllık sözleşme önerdi. Yıldız futbolcuya ise 6.5 milyon Euro senelik net ücret önerdi. Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para, bonuslarla beraber 8.5 milyon Euro'yu buldu.



5 MİLYON EURO İMZA PARASI

Wilfried Zaha'ya sarı-lacivertlilere imza atması durumunda ise 5 milyon euro'uk imza parası teklif edildi. Oyuncunun son kararı bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon Cyristal Palace formasıyla 28 karşılaşmaya çıktı. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.