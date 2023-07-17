İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2023 Pazartesi / 29 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,3423
  • EURO
    29,6231
  • ALTIN
    1655.63
  • BIST100
    6600.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wilfried Zaha bombası! İşte Fenerbahçe'den kazanacağı ücret
Spor

Wilfried Zaha bombası! İşte Fenerbahçe'den kazanacağı ücret

Fenerbahçe, başarılı oyuncu Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Sarı lacivertli ekibin başarılı oyuncu için önerdiği son teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Temmuz 2023 Pazartesi 20:21 - Güncelleme:
Wilfried Zaha bombası! İşte Fenerbahçe'den kazanacağı ücret
ABONE OL

İngiltere'ye giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Crystal Palace'tan ayrılan Wilfried Zaha ile bir araya geldi. Ali Koç ve Wilfried Zaha, Londra'da bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu ile Ali Koç arasında geçen transfer görüşmesinde oyuncuya sözleşme önerildi. Ali Koç- Wilfried Zaha buluşmasının detayları da ortaya çıktı

WILFRIED ZAHA'YA 3 YILLIK SÖZLEŞME

Ali Koç, Wilfried Zaha'ya 3 yıllık sözleşme önerdi. Yıldız futbolcuya ise 6.5 milyon Euro senelik net ücret önerdi. Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para, bonuslarla beraber 8.5 milyon Euro'yu buldu.

5 MİLYON EURO İMZA PARASI

Wilfried Zaha'ya sarı-lacivertlilere imza atması durumunda ise 5 milyon euro'uk imza parası teklif edildi. Oyuncunun son kararı bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon Cyristal Palace formasıyla 28 karşılaşmaya çıktı. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.