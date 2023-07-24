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Spor

Wilfried Zaha, eski takımı Crystal Palace'a veda etti

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı ve İstanbul'a getirdiği Wilfried Zaha, eski kulübü Crystal Palace'a veda etti.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 01:03 - Güncelleme:
Wilfried Zaha, eski takımı Crystal Palace'a veda etti
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Instagram hesabından bir paylaşım yapan Zaha, şu ifadeleri sarf etti;

"Yeni bir hikayeye başladığım için benim için çok şey ifade eden Crystal Palace taraftarlarına seslenmek istedim. Sizinle beraber, 10 yılı Premier Lig'de olmak üzere çok fazla şey yaşadık. Her zaman aklımda yer edinecek inanılmaz hatıralar edindim burada ve aynı zamanda çok zor şeyler de yaşadık. Ancak bizi Premier Lig'e yükselten ve orada kalmamızı sağlayan ekibin bir parçası olduğum için gururluyum.

8 yaşımdan bu yana bu formayı giyiyorum ve bu formayı her giydiğimde elimden gelen her şeyi yaptım. Bu forma adeta benim derime işledi. Beni kızgınken de dağılmışken de eğlenirken de gördünüz ve umarım bana dair aklınızda kalan anılar bunlar olur.

Selhurts Park'a çok yakın bir bölgede büyüdüm ve küçükken bu stadyumun merkezinde olacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. 8 yaşındaki Wilfried'e sadece şunu söylerdim; 'Büyük şeyler hayal et, hayallerini sadece sen öldürebilirsin.'

Steve Parish'e, taraftarlarımıza, tüm takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe bana her zaman inanıp bugün olduğum kişi olmama yardım ettikleri için teşekkür ederim.

Sizin önünüzde futbol oynayabildiğim için ve size 'aile' diyebildiğim için çok şanslı hissediyorum. Her zaman minnettar olacağım."

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