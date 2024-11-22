Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransız ekibinde de gözden düştü.

Lyon'un yüksek maliyeti sebebiyle yollarını ayırmayı planladığı Wilfried Zaha için daha büyük bir tehlike bulunuyor.

Fildişi Sahilli oyuncu sezon başında Galatasaray ile resmi maçta forma giyen Zaha, Lyon forması da giymesinin ardından bu sezon üçüncü bir takımda forma giyme şansını yitirdi.

KİMSE ZAHA'YI İSTEMİYOR

Ancak hem Lyon'un hem de Galatasaray'ın Zaha'yı kadrolarında düşünmemesi sebebiyle Fildişi Sahilli oyuncu için büyük bir çıkmaz ortaya çıktı.

Eğer Lyon, Zaha'nın kiralık sözleşmesini feshedip Galatasaray'a geri gönderirse, sarı-kırmızılı ekip Zaha'nın sözleşmesini feshetmek için formül arayacak.

Ancak tüm ihtimallerde Wilfried Zaha'nın bu sezon başka bir kulüpte forma giyme şansı bulunmuyor.