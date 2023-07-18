Fenerbahçe'nin transferi için büyük çaba sarf ettiği Wilfried Zaha için yeni bir gelişme yaşandı.

İKİ SEÇENEĞİ KALDI

Sky Sports'un haberine göre; Fenerbahçe'den ve Crystal Palace'tan önemli teklifler alan Wilfried Zaha, önündeki üçüncü seçeneği ortadan kaldırdı.

Haberde; Zaha'nın, kendisine talip olan Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq'a olumsuz yanıt verdiği ifade edilirken, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile Crystal Palace arasında kısa sürede bir karar vereceği belirtildi.

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, 1.80 boyunda. Kariyeri boyunca Crystal Palace, M.United, Cardiff üçgeninde gidip geldi. Geçen sezon Crystal Palace ile 28 resmi maçta 2384 dakika sahada kadı.

7 gol-3 asistlik performansa imza attı. Bu maçların 21'inde sol kanat olarak oynadı. (5 gol-2asist), 7 karşılaşmaya santrfor olarak çıktı. (2 gol-1 asist) 2015 yılında imza attığı Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdi.