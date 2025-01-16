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Spor

Wilfried Zaha imzayı atıyor

Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Charlotte'ye gidiyor. Fildişili futbolcuya cuma günü için seyahat izni verildi.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
Wilfried Zaha imzayı atıyor
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Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın yeni adresi MLS oluyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Lyon, Zaha'nın kiralık sözleşmesini feshedecek ve Fildişili futbolcu MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralanacak. Zaha'nın Charlotte'ye 18 ay kiralanacağı belirtildi.

CUMA GÜNÜ İMZAYA GİDİYOR

Lyon'un, Zaha'ya transfer için cuma günü seyahat izni verdiği aktarıldı.

LYON PERFORMANSI

Lyon'da bu sezon 7 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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