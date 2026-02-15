İSTANBUL 23°C / 13°C
Wilfried Zaha: İnsanlar çok çabuk unutuyor

Wilfried Zaha sosyal medya hesabı üzerinden bir taraftarın kendisinin futbol yeteneği hakkında söylediği sözlere cavap verdi.

HABER MERKEZİ15 Şubat 2026 Pazar 14:57 - Güncelleme:
Wilfried Zaha: İnsanlar çok çabuk unutuyor
ABONE OL

Fildişili yıldız Wilfried Zaha, sosyal medyada bir taraftarın kendisinin futbol yeteneği açısından Crystal Palace'ın "ilk 3" oyuncusu arasında olmadığını iddia etmesinin ardından sert açıklamalarda bulundu.

Snapchat'ten paylaşım yapan Zaha, sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

"Her gün ismime yapılan saygısızlıklara gülmekten başka çare yok. İnsanlar çok çabuk unutuyor. Hadi biraz geçmişe gidelim. Sizde demans varsa hatırlatayım, ben sizin favori kanat oyuncunuzdum. Sırf Crystal Palace'ta oynadım diye pozisyonumda dünyanın en iyilerinden biri olmadığım anlamına gelmez."

CHARLOTTE PERFORMANSI

Sezon başında Galatasaray'dan Charlotte FC'ye kiralanan Zaha, Amerikan Major League Soccer'da 32 maçta forma giydi. Fildişili yıldız bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 6 asist yaparak toplamda 16 gole direkt katkıda bulundu.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi, kiralık dönemi sona erdikten sonra bitecek.

