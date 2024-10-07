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Spor

Wilfried Zaha krizine dair kulüpten açıklama

Sezon başında Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha performansında kötü kadrı dışı kaldı. Konu hakkında Lyon'un 45 yaşındaki teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

7 Ekim 2024 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
Wilfried Zaha krizine dair kulüpten açıklama
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Lyon'un Galatasaray'dan kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'da gündemden düşmüyor. Son oynanan Nantes maçında kadro dışı kalan yıldız futbolcu için hocası Sage'dan açıklama geldi.

Nantes maçında kadroya alınmayan Wilfried Zaha ve Gift Orban hakkında konuşan Pierre Sage, iki futbolcusuna da net mesajlar verdi.

"ONLARI FUTBOLCU OLARAK DEĞERLENDİRMEM ZOR"

Sage, Zaha ve Orban için "Oynamayan veya az oynayanlara çok net bir mesajım var. Onları bir futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı.

PROFESYONELLİK VURGUSU

45 yaşındaki teknik adam, iki futbolcudan saha içinde ve saha dışında profesyonellik açısından daha fazlasını beklediğini belirtti.

"SORUNUN KÖKENİ BURADA YATIYOR"

Sage, "Maç günü daha az oynayan oyuncular için ya paralel bir antrenman seansı ya da maçın sonunda telafi çalışması öneriliyor. Sorunun kökeni de biraz burada yatıyor" ifadelerini kullandı.

"TALEP ETTİĞİM BAĞLILIK DÜZEYİNE ULAŞAMADILAR"

Zaha ve Orban'ın, takım arkadaşlarının gösterdiği çabaya ulaşamadığını aktaran Sage, "Profesyonelliğiniz gereken seviyede değilse takımda tekrar yer almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var çünkü benim talep ettiğim bağlılık düzeyine henüz ulaşamadıklarını görüyorum. Öncelikle bu seviyede bir uyum sağlamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Wilfried Zaha ilk 11'de çıktığı Toulouse maçındaki performansı ve tavırlarıyla büyük eleştiri almış, Fransız basını oyuncuyu manşetlerine taşımıştı. Fildişi Sahilli futbolcu hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers maçında da yedek soyunmuştu.

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