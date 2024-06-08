Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için hedeflerini büyüttü. Avrupa'da başarı elde etmek isteyen Cimbom, kadrosunu güncellemeye hazırlanıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan isimler ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da, ilk kurban Wilfried Zaha oldu.

GALATASARAY'DA WILFRIED ZAHA DEPREMİ!

Galatasaray'a sezon başında büyük beklentilerle transfer olan Wilfried Zaha, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Sarı kırmızılı yönetim ise yeni sezona Fildişi oyuncu ile devam etmeme kararı aldı. Yıldız futbolcunun, Suudi Arabistan ve İngiltere'den ciddi talipleri bulunuyor. Deneyimli futbolcu, yüksek maaş sebebiyle Suudi ekiplerine daha sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir taraftarın, "Kendine yeni bir kulüp bul." demesi üzerine Zaha, "Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız oyuncunun, takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği de iddia edilmişti.

Star Gazetesi