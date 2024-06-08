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Spor

Wilfried Zaha resti çekti gidiyor! Yeni adresi resmen belli oldu

Galatasaray'da Wilfried Zaha depremi yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Zaha'nın biletini kesti. Fildişili oyuncunun yeni adresi belli oldu.

8 Haziran 2024 Cumartesi 22:23 - Güncelleme:
Wilfried Zaha resti çekti gidiyor! Yeni adresi resmen belli oldu
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Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için hedeflerini büyüttü. Avrupa'da başarı elde etmek isteyen Cimbom, kadrosunu güncellemeye hazırlanıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan isimler ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da, ilk kurban Wilfried Zaha oldu.

GALATASARAY'DA WILFRIED ZAHA DEPREMİ!

Galatasaray'a sezon başında büyük beklentilerle transfer olan Wilfried Zaha, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Sarı kırmızılı yönetim ise yeni sezona Fildişi oyuncu ile devam etmeme kararı aldı. Yıldız futbolcunun, Suudi Arabistan ve İngiltere'den ciddi talipleri bulunuyor. Deneyimli futbolcu, yüksek maaş sebebiyle Suudi ekiplerine daha sıcak bakıyor.

TARAFTARLA TARTIŞTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir taraftarın, "Kendine yeni bir kulüp bul." demesi üzerine Zaha, "Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız oyuncunun, takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği de iddia edilmişti.

Star Gazetesi

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