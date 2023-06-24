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Spor

Wilfried Zaha transferi zora girdi

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun yapmak istediğ Wilfried Zaha transferi, oyuncunun istediği yüksek maaş sebebiyle zora girdi.

24 Haziran 2023 Cumartesi 19:00 - Güncelleme:
Wilfried Zaha transferi zora girdi
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Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Wilfried Zaha'yı Lazio da gündemine almıştı ancak İtalyan ekibi için de transfer zora girdi.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Wilfried Zaha için yeni gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio'dan yüksek maaş talep eden Zaha transferini şimdilik rafa kaldırdı.

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Lazio'dan yıllık 4 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası istedi.

Tecrübeli kanat oyuncusunun bu talebi sonrası Lazio alternatif isimlere yöneldi.

Yıldız ismin Fenerbahçe'den de yüksek maaş talep ettiği belirtiliyordu.

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