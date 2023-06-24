Wilfried Zaha transferi zora girdi

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Wilfried Zaha'yı Lazio da gündemine almıştı ancak İtalyan ekibi için de transfer zora girdi.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Wilfried Zaha için yeni gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio'dan yüksek maaş talep eden Zaha transferini şimdilik rafa kaldırdı.

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Lazio'dan yıllık 4 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası istedi.

Tecrübeli kanat oyuncusunun bu talebi sonrası Lazio alternatif isimlere yöneldi.

Yıldız ismin Fenerbahçe'den de yüksek maaş talep ettiği belirtiliyordu.