  Wilfried Zaha'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı!
Spor

Wilfried Zaha'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray2ın eski futbolcusu Wilfried Zaha sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Zaha paylaşımında, 'Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım ve bu geç olmayabilir.' dedi.

Haber Merkezi8 Ağustos 2025 Cuma 01:51
Galatasaray'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Fildişili yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray dönemiyle ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

Zaha'nın paylaşımı şu şekilde:

"Sosyal medyadan nefret ediyorum ama aynı zamanda seviyorum çünkü Rio Ferdinand'ın dediği gibi, size sesinizi duyurma fırsatı veriyor. Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım çünkü bu iğrenç hikayenin benim adıma yapılması doğru değil.

Galatasaray'dan ayrıldığımdan bu yana kulüp veya taraftarlar hakkında hiç kötü bir şey söylemedim ama taraftarların yarısı nereye gidersem gideyim Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürütüyor gibi.

Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım ve bu geç olmayabilir."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Zaha'yı önce Fransız ekibi Lyon'a kiralık göndermiş ardından Fildişili yıldız, MLS'ten Charlotte'ye transfer olmuştu.

Galatasaray'da 43 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

