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Spor

Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oluyor

Sezon başında Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha, MLS ekiplerinden Charlotte ile görüşüyor

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 21:33 - Güncelleme:
Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oluyor
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Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak transfer olan ve Fransa'da beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha için flaş bir iddia geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Fildişi Sahilli oyuncu, Wilfried Zaha, MLS ekiplerinden Charlotte ile ileri düzey görüşmelerde bulunuyor.

ZAHA TRANSFERE SICAK

32 yaşındaki kanat oyuncusunun, ABD'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Zaha'dan beklediği verimi alamayan Lyon, oyuncuyu kış transfer döneminde elinden çıkarmak istiyor. Galatasaray, oyuncunun geri dönüşüne sıcak bakmıyor.

GALATASARAY ENGEL OLMAYACAK

Bununla birlikte, sarı kırmızılı takımın, Zaha'nın ABD ekibiyle anlaşması halinde transfere engel olmayacağı ifade edildi.

Bu sezon Lyon formasıyla 6 maça çıkan Wilfried Zaha, 1 asistlik katkı verdi.

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