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Spor

Wilfried Zaha'ya MLS'ten sürpriz teklif

Sezon başında Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha için sürpriz bir talip çıktı. Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fildişi Sahilli oyuncuya MLS takımlarından Charlotte talip oldu.

Haber Merkezi28 Aralık 2024 Cumartesi 16:04 - Güncelleme:
Wilfried Zaha'ya MLS'ten sürpriz teklif
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Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı.

Daily Mail'in haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte, Wilfried Zaha'yı Galatasaray'dan transfer etmek için girişimlere başladı.

Haberde; Zaha'nın Lyon'dan ayrılmak istediği ancak bu sezon Avrupa'da iki takımda forma giydiği için herhangi bir Avrupa kulübüne gidemeyecek olması sebebiyle Charlotte FC'nin teklifini düşünmeye aldığı kaydedildi.

Lyon'un da kadroda düşünmediği ancak Galatasaray'ın da geri almak istemediği Wilfried Zaha, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 6 maçta 1 asist yaptı.

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