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Spor

Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den talip!

Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'dan kadrosuna kattığı Wilfried Zaha'ya talip çıktı. Fildişili yıldızı Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın istediği belirtildi.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den talip!
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Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni bir türlü veremeyen Wilfried Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberde; Fulham, sarı kırmızılı takımda forma giyen Fildişi Sahilli hücum oyuncusu ile ilgileniyor.

KISA SÜREDE KAPIYI ÇALACAK

Haberde İngiliz ekibinin Zaha için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

NE KADAR BONSERVİS İSTİYOR?

Bununla birlikte sarı kırmızılı takımın 31 yaşındaki yıldız futbolcu için ne kadar bonservis bedeli talep ettiğinin bilinmediği aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Premier Lig'de daha önce Crystal Palace forması giyen Zaha, 458 maçta forma giydi ve 90 gol 62 asist yaptı.

Bu sezon Galatasaray'da ise 39 maça çıkan Fildişili futbolcu, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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