İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2025 Pazar / 27 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Will Cummings'ten Galatasaray'a kötü haber
Spor

Will Cummings'ten Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın tecrübeli oyun kurucusu Will Cummings, arka adale sakatlığı yaşadı.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 13:28 - Güncelleme:
Will Cummings'ten Galatasaray'a kötü haber
ABONE OL

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Play-In turunu geçerek, son 16'ya kalmayı başaran Galatasaray'da bir sakatlık haberi de Will Cummings'ten geldi.

Play-In 3. maçında Saint Quentin maçında sakatlanan Cummings'in sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde toplam dokuz maça çıkan 32 yaşındaki oyun kurucu; 14.3 sayı, 3.6 ribaunt ve 3.8 asist ortalamaları ile mücadele ediyor. Aslan'da daha önce de yeni transfer Michael Young, omuz sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyordu.

  • Will Cummings
  • FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi
  • sakatlık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.