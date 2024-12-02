Will Hardy: Collin'e bu anı elinden aldığımı söyledim

Sexton, Jazz'in maçın bitimine sekiz saniye kala 1 sayı geride olduğu sırada topu getirdikten sonra, geriye doğru çıkıp savunmayı hızlıca geride bıraktı ve turnikeyi bırakmayı başardı. Ancak potaya ulaştığı ve basketi bulduğu anda Hardy mola aldığı için bu basket geçersiz sayıldı. Sexton sonraki pozisyonda kullandığı üçlük denemesinde başarısız olunca, Utah maçı 105-104 kaybetti.

Maç sonrasında Hardy, bu mola anını şu şekilde değerlendirdi:

"Böyle durumlarda normalde çocukların oynamasına izin veririz. Collin topu geriye doğru sürdüğünde, mola alma girişiminde bulundum. Arena çok gürültülü olduğu için başlangıçta duyulmadı. 2.1'den birkaç saniye daha fazlasına sahip olsak iyi olabilirdi.

Ama evet, zorlu bir durum. Çünkü düdüğü çalmasalardı ve herkes oynamaya devam etseydi, pozisyonun tam olarak nasıl sonuçlanacağını bilmiyorsunuz. Belki Collin yine bitirirdi. Soyunma odasında Collin'e bu anı elinden aldığımı net bir şekilde söyledim."

Hardy ayrıca, Sexton'ın maçtan sonra yaptığı açıklamalarla nazik davrandığını ancak o mevzubahis anda hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi.

Bu mağlubiyetle Jazz üst üste dördüncü maçını kaybederek, sezonda 4-16 derecesine geriledi.

Sexton, denediği 14 şutun 7'sini baskete çevirerek karşılaşmayı 15 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla tamamladı. Lauri Markkanen 22 sayıyla takımın en skoreri olurken, John Collins ise 21 sayı ekledi.

Utah, Salı gecesi son NBA Kupası mücadelesinde Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya gelecek.