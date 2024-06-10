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Spor

Will Still'in yeni adresi Lens

Fransa Ligue 1 ekibi Lens, son olarak Reims takımını çalıştıran teknik direktör Will Stil anlaştı.

10 Haziran 2024 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
Will Still'in yeni adresi Lens
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens takımın başına Reims'den ayrılan Will Still'in getirildiğini açıkladı.

FM İLE KARİYERİNE BAŞLADI

Football Manager oyunuyla genç yaşında tanışan Will Still oyunda gösterdiği performansla Guiniess Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Bu başarılarının ardından Preston North End'de Akademi Menajeri olan Will Still kısa süre içerisinde yükselişine başladı.

Lierse SK'de asistan menajerlik görevine gelen Will Still, teknik direktör ile yollarını ayıran Lierse SK'nin başına kısa süreli de olsa geçti.

2021 yılında Reims'e asistan menajer olarak gelen Still kısa süreli olarak Standard Liege'nin asistan menajeri olduktan kısa süre sonra Reims'e döndü ve teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

31 yaşındaki Belçikalı teknik adam 2 sezon boyunca Reims'in teknik direktörlüğünü yaptı ve Lens ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

64 MAÇA ÇIKTI

Reims'in başında 64 resmi maça çıkan Will Still bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 17 beraberlik ve 22 mağlubiyet alırken maç başına 1.44 puan ortalaması tutturdu.

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