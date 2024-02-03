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  • William Carvalho için Beşiktaş açıklaması! ''Oyuncumuzun ayrılacağını düşünmüyorum''
Spor

William Carvalho için Beşiktaş açıklaması! ''Oyuncumuzun ayrılacağını düşünmüyorum''

Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı William Carvalho için takımının teknik direktörü Manuel Pellegrini'den açıklama geldi. Transfer için konuşan Real Betis'in çalıştırıcısı 'Artık hiçbir oyuncumuzun takımdan ayrılacağını düşünmüyorum.' dedi. İşte detaylar...

3 Şubat 2024 Cumartesi 16:34 - Güncelleme:
William Carvalho için Beşiktaş açıklaması! ''Oyuncumuzun ayrılacağını düşünmüyorum''
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Beşiktaş'ın gündemine gelen William Carvalho için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini, William Carvalho'nun takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

"William Carvalho, Beşiktaş'a transfer olacak mı?" sorusuna Pellegrini, "Ne olur bilinmez ancak William Carvalho'nun bizim için ne kadar önemli olduğunu daha önce söylemiştim. Artık hiçbir oyuncumuzun ayrılacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Carvalho, 2014-2022 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Santos'un vazgeçilmez oyuncularından birisiydi. Tecrübeli oyuncu, 80 kez milli formayı giydi. Bu sezon 16 maçta forma giyen Carvalho 3 asist yaptı.

Real Betis ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan William Carvalho'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Portekizli orta saha oyuncusu 2018 yılında Sporting Lizbon'dan 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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