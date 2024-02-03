Beşiktaş'ın gündemine gelen William Carvalho için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini, William Carvalho'nun takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

"William Carvalho, Beşiktaş'a transfer olacak mı?" sorusuna Pellegrini, "Ne olur bilinmez ancak William Carvalho'nun bizim için ne kadar önemli olduğunu daha önce söylemiştim. Artık hiçbir oyuncumuzun ayrılacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Carvalho, 2014-2022 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Santos'un vazgeçilmez oyuncularından birisiydi. Tecrübeli oyuncu, 80 kez milli formayı giydi. Bu sezon 16 maçta forma giyen Carvalho 3 asist yaptı.

Real Betis ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan William Carvalho'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Portekizli orta saha oyuncusu 2018 yılında Sporting Lizbon'dan 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.