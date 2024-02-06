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Spor

William Carvalho'ya skandal suçlama!

La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen ve ismi Beşiktaş'la anılan William Carvalho için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

6 Şubat 2024 Salı 01:02 - Güncelleme:
William Carvalho'ya skandal suçlama!
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LaLiga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen William Carvalho için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından OK Diario'nun haberine göre; Sevilla Mahkemesi, tecavüz iddiasıyla soruşturmaya tabi tutulan Portekizli futbolcu William Carvalho'yu ifadeye çağırdı.

"İLAÇ VERİP TECAVÜZ ETTİ" İDDİASI

Haberde, olayın geçtiğimiz Ağustos ayında Sevilla şehrindeki tanınmış bir otel meydana geldiği ve mağdurun, William Carvalho'yu kendisine ilaç verip tecavüz etmekle suçladığı yazıldı.

KAMERA KAYITLARI BULUNUYOR

Öte yandan haberde; William Carvalho'nun Ibiza'da ikamet eden mağduru Sevilla'ya davet ettiği ve bir restoranda buluşup akşam yemeği yedikleri yazıldı. Haberin devamında mağdurun ertesi sabah bir otelde vücudunda şiddet izleriyle uyandığı ve ne olduğunu hatırlamadığı belirtiliyor.

Öte yandan otele ait güvenlik kamerlarında, iddia edilen olay sabahında Carvalho ve mağdurun odaya çıktığına dair kayıtlar bulunuyor.

Sevilla Mahkemesi'nin ifadeye çağırdığı William Carvalho, salı günü (6 Şubat) hakime açıklamalarda bulunacak.

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