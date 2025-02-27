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Spor

William Gallas'tan Jose Mourinho'ya destek: Ona ırkçı diyorlar, yok artık

Galatasaray'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ırkçılıkla suçlamasının ardından, Portekizli teknik adam için bir destek paylaşımı da Chelsea'den öğrencisi olan William Gallas'tan geldi.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2025 Perşembe 15:38 - Güncelleme:
William Gallas'tan Jose Mourinho'ya destek: Ona ırkçı diyorlar, yok artık
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Daha önce Arsenal ve Chelsea gibi takımlarda forma giymiş olan eski futbolcu William Gallas, Jose Mourinho hakkında destek paylaşımı yaptı.

Gallas, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ona ırkçı diyorlar. Yok artık!" ifadelerini kullandı.

DROGBA VE ESSIEN DE DESTEK OLMUŞTU

Galatasaray'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ırkçılıkla suçlamasının ardından, Portekizli teknik adamın Chelsea'den öğrencileri olan Didier Drogba ve Michael Essien, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, sarı-kırmızılı camiaya yönelik mesajında "Sevgili Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi 25 yıldır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Drogba açıklamasını "Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir?" sözleriyle tamamladı.

Öte yandan Michael Essien, sosyal medya hesabından Jose Mourinho ile fotoğrafını kalp emojileriyle paylaştı.

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