William Saliba için iki dev yarışa hazır

Arsenal'in savunmadaki en önemli isimlerinden William Saliba, dev kulüplerin radarında.

CaughtOffside'ın haberine göre Fransız stoper için özellikle Real Madrid ve PSG'nin yakın takipte olduğu öğrenildi.

REAL MADRID ISRARCI, PSG İHTİMALİ ZAYIF

Saliba'nın Arsenal ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de İspanyol devi Real Madrid'in uzun vadeli planlarında oyuncuya yer verdiği aktarıldı. Madrid ekibinin 2026-2027 sezonunda daha ciddi bir teklif yapabileceği öne sürüldü. PSG de durumu yakından izliyor, ancak kısa vadede Ligue 1'e dönüş ihtimali zayıf görülüyor.

ARSENAL HAREKETE GEÇTİ

Haberde yer alan detaylara göre Arsenal ise bu ilgi karşısında oyuncusunu elinde tutmak için harekete geçti. İngiliz kulübü, Saliba'ya iyileştirilmiş bir sözleşme sunarak olası transfer girişimlerini engellemeye çalışıyor.

Mikel Arteta'nın savunmadaki kilit ismi olan Saliba, Gabriel Magalhaes ile oluşturduğu güçlü tandemle dikkat çekiyor. Arsenal, kontratını uzatmadığı takdirde ilerleyen yıllarda Real Madrid'in düşük bonservisle ya da 2027'de bedelsiz olarak transfer girişiminde bulunmasından endişe ediyor.