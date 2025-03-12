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Spor

William Saliba: Sergio Ramos ile kıyaslanmak harika

Arsenal'in Fransız savunma oyuncusu William Saliba, Sergio Ramos kıyaslamaları hakkında konuştu.

Haber Merkezi12 Mart 2025 Çarşamba 00:37 - Güncelleme:
William Saliba: Sergio Ramos ile kıyaslanmak harika
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Arsenal'in Fransız savunma oyuncusu William Saliba, kendisini Sergio Ramos ile kıyaslayan yorumlara büyük bir mutlulukla yaklaştığını söyledi. Genç stoper, İspanyol efsaneyi futbol tarihinin en iyi savunmacısı olarak gördüğünü belirtti.

Saliba, yaptığı açıklamada "Sergio Ramos ile kıyaslanmak harika! Bana göre Ramos, tarihteki en iyi savunma oyuncusu. Onun liderliği, oyun zekâsı ve hırsı inanılmaz. Kariyerim boyunca kendisinden çok şey öğrendim." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Fransız yıldız, bu sezon Arsenal formasıyla 38 maça çıktı ve 2 gollük katkı sağladı.

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