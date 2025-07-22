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Spor

Williams'tan Luka Doncic takasına eleştiri: Saygı gösterilmedi

Charlotte Hornets oyuncusu Grant Williams, Dallas Mavericks'in Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a takas etmesiyle hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 12:24 - Güncelleme:
Williams'tan Luka Doncic takasına eleştiri: Saygı gösterilmedi
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Charlotte Hornets oyuncusu Grant Williams, Dallas Mavericks'in Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a takas etmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Off The Record podcast'ine konuk olan Williams, Mavericks genel menajeri Nico Harrison'ın iyi niyetli davrandığını ancak iletişimde başarısız olduğunu söyledi: "Bence Nico, Luka'nın isteklerini yerine getirmeye çalıştı. Luka'nın Dallas'tan ayrılmak istemediğini düşünüyorum. Ama mecbur kalırsa gidebileceği takımlar sadece L.A., Miami ya da benzeri bir seviyede olurdu."

"Belki Nico da 'onu gidebileceği bir yere gönderiyorum' diye düşündü. Ama eğer Luka'ya ya da menajerine önceden 'böyle bir teklif var' denseydi her şey değişirdi," diyen Williams, "Bunun yerine takas gerçekleşti, ama hiçbir uyarı, hiçbir saygı gösterilmedi." ifadelerini kullandı.

2 Şubat'ta gerçekleşen takasta Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris Lakers'a giderken, Mavericks Anthony Davis, Max Christie ve bir gelecekteki ilk tur hakkını aldı. Bu takas, iki All-NBA oyuncusunun (Doncic ve Davis) sezon ortasında karşılıklı el değiştirdiği ilk örnek oldu.

Takas gerçekleştiğinde baldır sakatlığı yaşayan Doncic'in, gelişmeyi sonradan öğrendiği bildirildi. Harrison ise kamuoyuna yaptığı açıklamada "Şampiyonluklar savunmayla kazanılır" diyerek takası savunmuştu. Ancak Williams'ın açıklamaları, kulislerdeki memnuniyetsizliğe işaret etti.

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