Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, milli arada gittiği ülkesi Brezilya'da açıklamalarda bulundu.

İşte Willian Arao'nun sözleri:

"EŞİM VE BABAMLA BU KARARI ALDIM"

"Fenerbahçe'de çok mutluyum. Yeni tecrübeler elde ediyorum. Rio de Janeiro'da uzun yıllar geçirdim ve evimdi. Her şeyi biliyordum. Flamengo'yu bırakmak zor değildi ama kolay da değildi. Eşimle oturup artıları ve eksileri konuştuk. Avrupa'da oynamak, bu deneyimi yaşamak hep hayalimdi. Uzun zamandır Flamengo'daydım ve her kupayı kazanmıştım. Flamengo'da yine daha fazla kupa için mücadele edecektim, ayrılmak kolay olmadı. Kupalar kazanacağım bir kulübü bırakıp yeni bir projeye gitmek, yeni bir hayatı seçmek. Eşimle ve babamla konuşup bu kararı aldık. Çok mutluyum."

"FENERBAHÇE DEV BİR KULÜP"

"Fenerbahçe, Flamengo gibi çok büyük bir kulüp. Çok taraftarı var. Baskı çok büyük. Çünkü, Fenerbahçe dev bir kulüp."

"BU TAKIM ŞAMPİYONLUK İÇİN KURULDU"

"Şampiyonluk projesini ortaya koyan ve uzun süredir şampiyon olamayan bir kulüp. Buna son vermek için bir ekip oluşturuldu. O ekip için seçilenlerden biri olduğum için mutluyum."

"JESUS ARIYORSA 'HAYIR' DİYEMEZSİN"

"Jorge Jesus beni aradı. Projeyi, kulübün beklentisini, rolümü anlattı. Bana güvendiğini söyledi. Jesus'tan bir telefon aldığınızda, bu önemlidir. Zaten Avrupa'ya gitme ve büyük bir ligde oynama hayalim vardı. Fenerbahçe gibi bir kulüpten teklif aldığınızda, sizi isteyen teknik direktör Jesus ise 'Hayır' diyemezsiniz. Her şey daha rahat olur. Ayrıca, kulübün başkan yardımcısıyla da konuştum. Bana maçlarımı izlediğini ve Jesus'tan önce bile beni istediklerini söyledi. Çok mutlu oldum."

"JESUS'UN TUTKUSU DAHA ÇOK ARTMIŞ"

"Jorge Jesus, aynı Flamengo'daki gibi. Elbette insanlar her zaman değişir ve yeni şeyler öğrenir. Ancak, Jesus'un futbol tutkusu her zaman artıyor. Futbolu yoğun şekilde yaşıyor. Hala saha kenarında sürekli bağıran kişi. Her antrenmanda bir şeyler öğretiyor. Jesus ile tekrar çalışmak harika..."

"BURADA SORUMLULUĞUM DAHA FAZLA"

"Flamengo'dakine oranla Fenerbahçe'de rolüm değişti. Bana birkaç bazı sorumluluk daha verdi. Oynayacak birçok farklı taktiğimiz, sistemimiz var ve değiştikçe benim rolüm de değişiyor. Avrupa'da futbol, Brezilya'dan daha farklı."

"TÜRKLER, BREZİLYALILAR'DAN TUTKULU"

"Türkler'in futbol tutkusu, Brezilyalılar'dan çok daha fazla. Bir maçta sahaya bir şey atıldığı için kulübümüz ceza aldı. O gün stadyumda olan bazı kişiler maçtan men edildi. Men edilenlerden biri eşim ve çocuklarımdı. Bir sonraki maç stadyum yine de tam kapasiteydi."

"SOKAKTA BİLE ŞAMPİYONLUK DİYORLAR"

"Stadyumdaki taraftar sayısı da sizi aldatmasın. Milyonlarca taraftarı olan dev bir kulüp. Sokakta, restoranda, gezerken sürekli taraftarlar ile karşılaşıyorum. Sürekli tezahüratlar yapıyorlar. Bana sürekli şampiyonluk istediklerini söylüyorlar."

"ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Avrupa Ligi'nde zorlu bir gruptayız. Harika kadroları olan rakipleirmiz var. Ancak, bu gruptan çıkmak kulüp olarak hedefimiz. Tur tur gitme kararı aldık. Türkiye Ligi ise en büyük hedefimiz. Şampiyon olmak zorundayız. Sorumluluğumuz çok büyük."