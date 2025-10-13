İSTANBUL 21°C / 13°C
Willy Sagnol: Türkiye ile oynamak kolay değil

2025 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü hafta maçın yarın Türkiye ile karşılaşacak Gürcistan'ın teknik direktör karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

13 Ekim 2025 Pazartesi 17:45
Gürcistan, 2025 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maç haftasında A Milli Takımımıza konuk olacak. Mücadele öncesi Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları cevapladı.

Oynanacak olan maçtan umutlu olduğunu belirten Sagnol, "İlk maçta kötü başlamıştık fakat sonunu iyi getirmiştik. Yarın önemli bir maç olacak. Büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zor bir takım olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "Türkiye güçlü bir takım, Türkiye ile oynamak kolay değil." sözlerini sarf etti.

Son olarak Sagnol, "Hayatta her şeyin bir ilki vardır. Türkiye'yi neden yenemeyelim? Bazı istisnalarımız var ama yarın bunu başaracağız." dedi.

