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Spor

Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Ons Jabeur'u 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Çek Marketa Vondrousova, şampiyon oldu.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:18 - Güncelleme:
Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova oldu
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek kadınlar finalinde, 6 numaralı seribaşı Jabeur ile dünya 42 numarası Vondrousova karşılaştı.

Karşılıklı servislerin kırıldığı ilk sette 4-2 geriye düşmesine rağmen 6-4'lük sonuçla galip gelen Vondrousova, mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci sete servis kırdırarak giren Jabeur, sonrasında toparlanarak durumu 3-1 yaptı. Jabeur'ün maç boyunca yaptığı kritik hataları iyi değerlendiren Vondrousova, bu kez de 3-1'den geri dönmeyi başardı. İkinci seti de 6-4 kazanan Çek tenisçi, bir saat 20 dakika süren maçtan 2-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Vondrousova, 2019 Fransa Açık'tan sonra kariyerindeki ikinci grand slam finalinde ilk şampiyonluğunu yaşadı. Çek raket, açık dönemde seribaşı olmadan Wimbledon şampiyonluğu elde eden ilk kadın tenisçi oldu. Vondrousova ayrıca kadınlarda en düşük dünya sıralamasıyla Wimbledon şampiyonluğu yaşayan tenisçi unvanını aldı.

Jabeur ise Wimbledon'da üst üste iki olmak üzere kariyerinin üçüncü grand slam finalini de kaybetti.

  • Wimbledon kadınlar finali
  • Ons Jabeur
  • Marketa Vondrousova

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