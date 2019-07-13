Wimbledon Tek Kadınlar'da şampiyon Simona Halep
Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep şampiyon oldu.
Wimbledon Tek Kadınlar'da Serena Williams'ı 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Simona Halep şampiyon oldu.
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