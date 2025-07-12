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Spor

Wimbledon'da dev final: Alcaraz ve Sinner tarihe geçmek için kortta

Wimbledon tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ve 2 numarası Carlos Alcaraz karşı karşıya gelecek.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 11:24 - Güncelleme:
Wimbledon'da dev final: Alcaraz ve Sinner tarihe geçmek için kortta
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde dünya 1 ve 2 numarası kozlarını paylaşırken İspanyol raket Carlos Alcaraz, üst üste 3. şampiyonluk ve İtalyan raket Jannik Sinner, ilk Wimbledon zaferini hedefliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın tek erkekler final müsabakası yarın oynanacak.

Tek erkeklerde final müsabakası, iki genç raket olan 23 yaşındaki dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile 22 yaşındaki dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz arasında yapılacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da şampiyon yarın belli olacak.

TARİHİN EN UZUN FRANSA AÇIK FİNALİNDE ALCARAZ, ZAFERLE AYRILDI

İkili en son geçen ay Fransa Açık'ta karşı karşıya geldi ve Alcaraz, karşılaşmadan zaferle ayrıldı.

Tarihin en uzun Fransa Açık finali rekorunun kırıldığı 5 saat 29 dakika süren maçı 3-2 kazanan 22 yaşındaki Alcaraz, art arda ikinci Fransa Açık ve dördüncü grand slam zaferini elde etti.

ALCARAZ, ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Wimbedon'da son iki yılda Alcaraz, zafere ulaşmıştı.

İspanyol raket, Wimbedon'da üst üste 3. şampiyonluk için final maçına çıkacak.

Kariyerinde 5 kez grand slam zaferine ulaşan Alcaraz, Wimbledon'da bu sezon da şampiyon olursa organizasyon tarihinde üst üste 3 kez zafere ulaşan Novak Djokovic, Roger Federer, Pete Sampras ve Bjorn Borg'un ardından bu başarıyı elde eden 5. oyuncu olacak.

SİNNER İLK PEŞİNDE

23 yaşındaki İtalyan raket, daha önce Wimbledon'da şampiyonluk yaşayamazken 2 Avustralya Açık ve 1 ABD Açık olmak üzere 3 grand slam zaferi bulunuyor.

Wimbledon tek erkekler yarı finalinde kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic'i 3-0 yenme başarısı gösteren ,Sinner, ilk kez Wimbledon'da finalde mücadele edecek.

  • Alcaraz
  • Wimbedon
  • Novak Djokovic

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