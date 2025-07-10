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Spor

Wimbledon'da heyecan devam ediyor! Tek erkeklerde yarı final maçları yarın

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı final müsabakaları yarın oynanacak.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 11:43 - Güncelleme:
Wimbledon'da heyecan devam ediyor! Tek erkeklerde yarı final maçları yarın
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İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın yarı final müsabakalarında, tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile dünya 5 numarası ABD'li tenisçi Taylor Fritz karşı karşıya gelirken, diğer eşleşme ise dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile dünya 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic arasında oynanacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da, bu yıl tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.

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