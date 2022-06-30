İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2022 Perşembe / 1 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6188
  • EURO
    17,3668
  • ALTIN
    970.826
  • BIST100
    2401.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wimbledon'da Ons Jabeur ve Carlos Alcaraz 3. tura yükseldi
Spor

Wimbledon'da Ons Jabeur ve Carlos Alcaraz 3. tura yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 3 numaralı seribaşı Ons Jabeur ve erkeklerin 5 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz 3. tura çıktı.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 00:45 - Güncelleme:
ABONE OL

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon'da 3. gün maçları tamamlandı.

Kadınlarda Ons Jabeur, dünya 91 numarası Katarzyna Kawa'yı, Maria Sakkari (5) de klasmanın 112. basamağındaki Viktoriya Tomova'yı 2-0 yenerek 3. tur biletini aldı.

Erkeklerde Carlos Alcaraz, dünya 53'üncüsü Tallon Griekspoor ile oynadığı 2. tur maçını 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 kazandı. Bu sezonki formuyla dikkatleri üzerine çeken Alcaraz, Wimbledon'da ilk defa 3. tura yükseldi.

Cameron Norrie (9), Jaume Munar'ı 3-2, Jannik Sinner (10) ise Mikael Ymer'i 3-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

John Isner (20), 2013 ve 2016 şampiyonu Andy Murray'yi, kariyerinin ilk grand slam ana tablo deneyimini yaşayan dünya 104 numarası Tim Van Rijthoven de Reilly Opelka'yı (15) 3-1'lik skorla eleyerek 3. turun yolunu tuttu.

  • Wimbledon
  • Ons Jabeur
  • Carlos Alcaraz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.