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Spor

Wimbledon'da Tatjana Maria, Marie Bouzkova ve Jule Niemeier son 8'e kaldı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'daki tek kadınlar maçlarında Tatjana Maria, Marie Bouzkova ve Jule Niemeier, çeyrek finale çıktı.

AA3 Temmuz 2022 Pazar 18:25 - Güncelleme:
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon'ın 7. gün karşılaşmaları başladı. Merkez korttaki maçlar öncesi kortun 100. yıl dönümü kutlandı. Törene, Wimbledon'ı teklerde kazanan birçok isim katıldı.

Kadınlarda 12 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko 4. turda elendi. Dünya 103 numarası Tatjana Maria, Ostapenko'yu 2-1 (5-7, 7-5, 7-5) yendi.

Klasmanın 66. basamağındaki Marie Bouzkova, dünya 55'incisi Caroline Garcia'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Wimbledon'daki ilk ana tablo deneyimini yaşayan dünya 97 numarası Jule Niemeier ise klasmanın 109. sırasındaki Heather Watson karşısında sahadan 2-0 (6-2, 6-4) galip ayrıldı.

Böylece Maria, Bouzkova ve Niemeier, kariyerlerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

  • Tatjana Maria
  • Marie Bouzkova
  • Jule Niemeier
  • wimbledon

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