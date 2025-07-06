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Spor

Wimbledon'da Taylor Fritz, çeyrek finale yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da dünya 5 numarası Taylor Fritz adını çeyrek finale yazdırdı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 17:30 - Güncelleme:
Wimbledon'da Taylor Fritz, çeyrek finale yükseldi
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ABD'li raket Taylor Fritz, tek erkeklerde çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 7. gün sabah seansında yapılan müsabakalarda, tek erkeklerde dünya 5 numarası Taylor Fritz ile Avustralyalı raket Jordan Thompson karşılaştı.

İlk seti 6-1 alan Fritz, 3-0 önde olduğu ikinci sette Thompson'ın sakatlığı nedeniyle çekildiği müsabakadan galip ayrıldı.

Diğer maçta Rus tenisçi Karen Khachanov, Polonyalı raket Kamil Majchrzak'ı 6-4, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Fritz ile Khachanov, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

  • Wimbledon
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