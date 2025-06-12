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Spor

Wimbledon'ın para ödülü rekor seviyeye çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın toplam para ödülü, 53,5 milyon sterlinle organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
Wimbledon'ın para ödülü rekor seviyeye çıktı
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Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2025'te dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 7 oranında artarak 53,5 milyon sterline çıktı.

Çim kortta gerçekleştirilecek turnuvada teklerde şampiyon alacak sporcu yüzde 11 artışla 3 milyon, ilk turda elenenler yüzde 10 artışla 66 bin sterlin kazanacak.

Geçen yıl tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz ve tek kadınlarda Çek raket Barbora Krejcikova'nın zafere ulaştığı Wimbledon Tenis Turnuvası, 30 Haziran- 13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

  • Wimbledon
  • tenis
  • para ödülü

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