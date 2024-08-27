İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2024 Salı / 22 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0356
  • EURO
    38,0343
  • ALTIN
    2751.57
  • BIST100
    9748.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Wojciech Szczesny futbolu bıraktı

34 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny, futbolu bıraktığını açıkladı.

27 Ağustos 2024 Salı 16:31 - Güncelleme:
Wojciech Szczesny futbolu bıraktı
ABONE OL

Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan Wojciech Szczesny'den sürpriz bir karar geldi.

34 yaşındaki Polonyalı eldiven, futbolu bıraktığını açıkladı. Szczesny yaptığı açıklamada, "Oyuna bahanesiz bir şekilde hayatımın 18 yılını verdim. Bugün, vücudum zorluklara hazır hissetse de kalbim aynı noktada değil. Şu anda tüm dikkatimi aileme vermenin zamanının geldiğini hissediyorum. Her hikayenin bir sonu vardır ama hayatta her son yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yolun bana ne getireceğini zaman gösterecek. Ancak 18 yılın bana öğrettiği bir şey varsa o da hiçbir şeyin imkansız olmadığıdır. İnanın bana, büyük hayaller kuracağım." ifadelerini kullandı.

Szczesny, Juventus dışında Arsenal, Brentford ve Roma gibi takımların da formasını giymişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.