Barcelona forması giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Wojciech Szczesny, şampiyonluk sonrası takım arkadaşı Joan Garcia'yı övgü.

Polonyalı Szczesny, "Hayatımda ilk kez benden çok daha iyi bir kaleciyle birlikte oynadığımı inkar etmiyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Wojciech Szczesny, "Bir yandan bu durum biraz egomu incitiyor ama diğer yandan benim görevim onunla rekabet etmek değil, ona destek olmak ve bunu kabul etmek çok daha kolay." diye konuştu.

Barcelona'nın emeklilik kararından döndürdüğü 36 yaşındaki Wojciech Szczesny, Joan Garcia'nın transferinin ardından kaleyi Garcia'ya kaptırmıştı.