İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3812
  • EURO
    53,4414
  • ALTIN
    6814.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wojciech Szczesny, Joan Garcia'yı öve öve bitiremedi: Benden çok daha iyi
Spor

Wojciech Szczesny, Joan Garcia'yı öve öve bitiremedi: Benden çok daha iyi

Barcelona'da LaLiga şampiyonluğu yaşayan Wojciech Szczesny takım arkadaşı Joan Garcia için övgü dolu açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2026 Pazartesi 14:46 - Güncelleme:
Wojciech Szczesny, Joan Garcia'yı öve öve bitiremedi: Benden çok daha iyi
ABONE OL

Barcelona forması giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Wojciech Szczesny, şampiyonluk sonrası takım arkadaşı Joan Garcia'yı övgü.

Polonyalı Szczesny, "Hayatımda ilk kez benden çok daha iyi bir kaleciyle birlikte oynadığımı inkar etmiyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Wojciech Szczesny, "Bir yandan bu durum biraz egomu incitiyor ama diğer yandan benim görevim onunla rekabet etmek değil, ona destek olmak ve bunu kabul etmek çok daha kolay." diye konuştu.

Barcelona'nın emeklilik kararından döndürdüğü 36 yaşındaki Wojciech Szczesny, Joan Garcia'nın transferinin ardından kaleyi Garcia'ya kaptırmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Ehliyeti kaptırdı, polise yakalandı! Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.