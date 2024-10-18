Wojciech Szczesny: Oynamak için hazırım

Barcelona'nın Marc Andre ter-Stegen'in sakatlığı sonrası sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı Wojciech Szczesny oynamaya hazır hale geldiğini söyledi.

Yaz aylarında futbolu bırakan ancak Barcelona'nın teklifi sonrası futbola geri dönen Polonyalı file bekçisi, milli arada çalıştığını ve oymamaya hazır hale geldiğini kaydetti.

Szczesny, "Hazır hale gelmek için son iki haftadır çalışıyorum. Oynayıp oynamayacağım teknik direktörün kararı ama ben oynamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da takımdaki atmosferi de değerlendiren Szczesny, "Elbette ilk birkaç gün fiziksel açıdan zordu ve tek başıma çalıştığım için pek eğlenceli değildi. Ancak takıma katıldığım bu hafta daha eğlenceli ve teşvik edici oldu. Çünkü takımla birlikte antrenman yapıyor ve arkadaşlarınızla şakalaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.