İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2022 Cumartesi / 4 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wolfsburg 3 maç aranın ardından kazandı
Spor

Wolfsburg 3 maç aranın ardından kazandı

Wolfsburg, Almanya Bundesliga'nın 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bochum'u 4-0 mağlup ederek puanını 14'e çıkardı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 18:35 - Güncelleme:
Wolfsburg 3 maç aranın ardından kazandı
ABONE OL

Bundesliga'nın 12. haftasında Wolfsburg, sahasında Bochum ile karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 58. dakikalarda Felix Kalu Nmecha, 35. dakikada Ridle Baku ve 80. dakikada Jonas Olde Wind attı.

Ligde bundan önceki 3 maçından beraberlikle ayrılan Wolfsburg, 3 puan özlemine son verdi ve puanını 14'e yükseltti. Bochum ise 7 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Wolfsburg, Mainz 05 deplasmanına gidecek. Bochum ise bu kez Borussia Dortmund'la deplasmanda karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.