İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,271
  • EURO
    48,3325
  • ALTIN
    4828.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Wolfsburg, Eriksen transferini duyurdu

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 23:19 - Güncelleme:
Wolfsburg, Eriksen transferini duyurdu
ABONE OL

Almanya ekibi Wolfsburg, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Eriksen ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Ajax, Tottenham, Inter ve Brentford'da görev yapan tecrübeli orta saha oyuncusu, son olarak Manchester United forması giydi.

Geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Manchester United'dan ayrılan Eriksen, 3 sezon top koşturduğu takımıyla 107 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Danimarka Milli Takımı tarihinin en çok forma giyen oyuncusu konumundaki Eriksen, milli formayla 144 karşılaşmada 46 gol attı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.