26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
  • Wolfsburg ile Borussia M'Gladbach yenişemedi
Wolfsburg ile Borussia M'Gladbach yenişemedi

Wolfsburg ile Borussia M'gladbach, Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Wolfsburg, evinde Borussia M'gladbach'ı konuk etti.

Volkswagen Arena'da oynanan mücadale 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Borussia M'gladbach'da Jens Castrop, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

5 MAÇLIK HASRET

Borussia M'gladbach'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Bu sonuçla birlikte Wolfsburg 25 puanla 17. sırada küme düşme hattında yer alırken, Borussia M'gladbach 32 puanla 11. sıraya yükseldi.

Gelecek hafta Wolfsburg deplasmanda Freiburg ile, Borussia M'gladbach ise evinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

