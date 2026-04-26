Wolfsburg ile Borussia M'Gladbach yenişemedi

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Wolfsburg, evinde Borussia M'gladbach'ı konuk etti.

Volkswagen Arena'da oynanan mücadale 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Borussia M'gladbach'da Jens Castrop, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

5 MAÇLIK HASRET

Borussia M'gladbach'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Bu sonuçla birlikte Wolfsburg 25 puanla 17. sırada küme düşme hattında yer alırken, Borussia M'gladbach 32 puanla 11. sıraya yükseldi.

Gelecek hafta Wolfsburg deplasmanda Freiburg ile, Borussia M'gladbach ise evinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak.