Wolfsburg, Marius Müller'i kadrosuna kattı

Wolfsburg, 2. Lig ekibi Schalke'nin kalecisi Marius Müller'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Müller'in sözleşme süresiyle ilgili olarak Alman kulübünden bir açıklama yapılmazken, Alman basınında yer alan haberlere göre Wolfsburg, Schalke'ye 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

BU SEZONKİ 3. TRANSFER

30 yaşındaki file bekçisi, Kopenhag'dan alınan Polonyalı kaleci Kamil Grabara ve Hertha Berlin'in orta saha oyuncusu Bence Dardai'nin ardından Wolfsburg'un bu sezonki 3. transferi oldu.

ELDİVENLER KAMIL GRABARA'DA OLACAK

10.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Grabara'nın, sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen Koen Casteels'in yerine Alman takımında birinci kaleci olması bekleniyor. Alman basınına göre; Müller ise Casteels'in yedeği olacak.

"BUNDESLİGA BENİM İÇİN BÜYÜK BİR HAYALDİ"

Müller imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bu yaşımda kendimi tekrar bu seviyede kanıtlama fırsatına sahip olacağımı garanti görmüyorum. Bundesliga'da oynamak benim için her zaman büyük bir hayaldi ve buna biraz daha yaklaştım. Kulübün görüşmelerde bana gösterdiği takdir bana çok güzel bir duygu verdi." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMIZA KATKI SAĞLAYACAK"

Wolfsburg Sportif Direktörü Sebastian Schindzielorz ise Marius Müller'in transferi hakkında "Marius'un Wolfsburg'a katılmasından çok memnunuz. O, çok sakin ve güçlü bir zihniyete sahip bir takım oyuncusu. Alman futbolunu biliyor ve takımımıza doğru bir katkı sağlayacak." diye konuştu.

22 MAÇTA 31 GOL YEDİ

Geride kalan sezonda 22 maçta forma giyen ve kalesinde 31 gol gören Müller, 6 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Kaiserslautern altyapısından yetişen Alman kalecinin kariyerinde Bundesliga temsilcisi Leipzig ve İsviçre takımı Luzern de bulunuyor.