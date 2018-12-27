Wolfsburg ve Leicester City Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'un kapısını çaldı

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla kısa zaman içerisinde büyük bir yıldız olacağının işaretlerini veren Abdülkadir Ömür, bu sezon üstüne kattığı performansla resmen tavan yapmış durumda. Bordo mavili ekibin şampiyonluk yolundaki en büyük silahlarından biri olan Abdülkadir daha şimdiden 2 gol 3 asistlik bir istatistik ortaya koyarken, 19 yaşındaki futbolcu için Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ’30 milyon euro’ bonservis bedeli biçmesi dikkatlerden kaçmadı.



İtalyan kulüplerinin göz hapsinde olan ve menajerler aracılığıyla temas kurulan Abdülkadir Ömür için ilk resmi teklif Wolfsburg ve Leicester City’den geldi. Bundes Liga’da Bruno Labbadia ile iyi sonuçlar alan ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmak isteyen Alman ekibinin Abdülkadir için 15 milyon Euro teklif ettiği belirtilirken, Trabzonspor’un bu teklifi reddettiği öğrenildi.

'O BİZİM YENİ MAHREZ'İMİZ'



Abdülkadir için en flaş teklifi Premier Lig takımlarından Leicester City yaptı. Riyad Mahrez’i rekor bir bonservis bedeliyle M.City’e gönderen Leicester, milli futbolcu için 22 milyon euro’yu gözden çıkarırken Başkan Ağaoğlu’nun teklifin biraz daha yükseltilmesini istediği bildirildi. En az 25 milyon Euro + bir sonraki satıştan pay sözleşmesiyle masaya oturmayı planlayan Trabzonspor’un sezon sonunda İngiliz kulübüyle temaslarını sıklaştıracağı ifade edilirken, görüşmelerin şu anda ağır ilerlediği belirtildi.



Şu anda ligde 7.sırada bulunan Leicester City bu formunu devam ettirdiği takdirde UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanacağı düşünülüyor.

(Diriliş Postası)