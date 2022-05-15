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Spor

Wolfsburg'da Florian Kohfeldt dönemi sona erdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, teknik direktör Florian Kohfeldt ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

AA15 Mayıs 2022 Pazar 21:34 - Güncelleme:
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg, teknik direktör Florian Kohfeldt ile yollarını ayrıldığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kohfeldt ile iş birliğinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığı belirtildi.

Wolfsburg'un üst yöneticisi Jörg Schmadtke, güvene dayalı ve dürüst görüşmeler sonunda birlikte çalışmayı sona erdirme kararının alındığını belirtti.

39 yaşındaki Kohfeldt de takımla zor bir dönemde çalışmaya başladığını ifade ederek, şimdi istikrarlı bir takım bıraktığından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Bundesliga'da daha önce Werder Bremen'i çalıştıran Kohfeldt, Ekim 2021'de Wolfsburg'un başına getirilmişti.

Bu sezon hedeflerinin gerisinde kalan Wolfsburg, sezonu 42 puanla 12. sırada tamamladı.

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