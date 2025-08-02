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Spor

Wolverhampton, David Moller Wolfe transferini duyurdu

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Wolverhampton, AZ Alkmaar'da forma giyen David Moller Wolfe'u kadrosuna kattı.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 17:35 - Güncelleme:
Wolverhampton, David Moller Wolfe transferini duyurdu
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Wolverhampton, AZ Alkmaar'dan David Moller Wolfe'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Norveçli sol bek, Wolves'un bir parçası olduğundan dolayı mutlu olduğunu belirterek "Sportif direktör Domenico Teti ile ve teknik direktörle konuştuğum andan itibaren inanılmaz derecede istendiğimi hissettim. İngilitere Premier Ligi, özellikle Norveç'te çok büyük bir lig. İnsanların izlediği en büyük lig, bu yüzden bir Premier Lig kulübü geldiğinde ve benim için Wolverhampton geldiğinde, transfer olmaya çok hevesliydim," ifadelerini kullandı.

AZ Alkmaar'la 92 maça çıkan Wolfe, 4 gol kaydetti.

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